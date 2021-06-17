Otomobilin bagajındaki çocuk ipe bağlı atı peşlerinden koşturdu

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı 11 Eylül Bulvarı üzerinde bir otomobilin bagajında oturan çocuk, atı boynuna bağlı iple çekerek peşlerinden koşturdu.



At, otomobilin arkasında yaklaşık 4 kilometre koşarken, durumu gören diğer sürücüler, görüntü aldı.



Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

ARAÇ SAHİBİNE 7 BİN 391 LİRA CEZA KESİLDİ



Plakadan aracın sahibinin T.Ç. olduğunu belirleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüye Türk Ceza Kanunu'nun 179/3, 5199, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 47/1-D, 36/3-A, 46/3, 65/1-G-1, 36/3-A ve 34/A maddeleri gereği toplam 7 bin 391 lira cezai işlem uyguladı.