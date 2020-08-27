Otomobilin camından çıkıp 'taş, kağıt, makas' oynadılar

Otomobilin camından çıkıp, kapıya oturarak ''taş, kağıt, makas'' oynadılar.

Trafikte bulunan sürücüleri tehlikeye düşüren olay, saat 11.00 sıralarında Antalya'nın Konyaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda başlayıp, Muratpaşa’daki Adnan Menderes Bulvarı'nda son buldu.

İçinde 4 kişinin bulunduğu lüks otomobilin sürücüsü trafikte makas atarak ilerlerken, arkada oturan 2 genç, açık bulunan pencerelerden çıkıp, kapıya oturdu.

Gençler tehlikeye aldırış etmeden ''taş, kağıt, makas'' oynadı.

Gençlerin tehlikeli oyunu, Adnan Menderes Bulvarı'na kadar devam etti. Otomobil hızla seyrederken, ön yolcu koltuğunda oturan yolcunun ise kapıya oturarak içki içtiği öne sürüldü. Gençler, daha sonra içeriye girip, yollarına devam etti.