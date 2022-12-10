Otomobilin çarparak devirdiği direğin altında can verdi

İstanbul Bayrampaşa'da sürücüsünün kazadan kaçmak için manevra yaptığı otomobil direğe çarptı. Devrilen direğin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Otomobilin çarparak devirdiği direğin altında can verdi

Bayrampaşa'da kazadan kaçmak için manevra yapan otomobilin çarptığı demir direk üzerine devrilen yaya yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesinde E.K'nin kullandığı otomobil, yasak yerden dönmek istediği sırada T.B.K. idaresindeki otomobile çarpmamak için manevra yaparak yol kenarındaki demir direğe vurdu.

Çarpmanın şiddetiyle yerinden ayrılan direk, o sırada kaldırımda yürüyen Z.A. adlı kadının üzerine devrildi.

Otomobilin çarparak devirdiği direğin altında can verdi - 1

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Z.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobilin çarparak devirdiği direğin altında can verdi - 2

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