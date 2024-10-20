Otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletin sürücüsü öldü

Eskişehir'de otomobilin çarpması sonucu devrilen motosikletin 75 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Ekipler, motosiklete çarptıktan sonra kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletin sürücüsü öldü

Ankara- karayolu Karapınar rampası mevkisinde Necip Altınsu (75) idaresindeki 26 AIC 481 plakalı motosiklete, kendisiyle aynı istikamette hareket halinde olan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilirken otomobil olay yerinen uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Necip Altınsu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Altınsu’nun cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması amacıyla ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

21 aylık uyuyan bebeğe kreşte tokat

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...