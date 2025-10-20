Otomobilin çarpıştığı yaya yaralandı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

merkez Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ali G.’ye plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

Meydana gelen kazada yaralanan Ali G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

