Otomobilin çarptı, demir kapı anneanne ve torunlarının üzerine devrildi

Kapı, bahçede oyun oynayan Ela Y. (5) ve Ada Y. (3) isimli kardeşler ile anneanneleri Aysel A.’nın üzerine devrildi. Çevredekilerin yardımıyla anneanne ve torunları kurtarılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Yaralı anneanne ve torunları çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü, Z.Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.