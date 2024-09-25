Otomobilin çarptı, demir kapı anneanne ve torunlarının üzerine devrildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobilin çarptığı binanın demir giriş kapısı, bahçede oyun oynayan anneanne ve torunlarının üzerine devrildi. Demir kapının altında kalan 3 kişi yaralandı.

Otomobilin çarptı, demir kapı anneanne ve torunlarının üzerine devrildi

Kaza, saat 09.00 sıralarında Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Kamuran Caddesi’nde meydana geldi.

Z.Ç. idaresindeki otomobil, caddede yokuş aşağı ilerlediği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak 3 katlı binanın demir kapısına çarptı.

Otomobilin çarptı, demir kapı anneanne ve torunlarının üzerine devrildi - 1

Kapı, bahçede oyun oynayan Ela Y. (5) ve Ada Y. (3) isimli kardeşler ile anneanneleri Aysel A.’nın üzerine devrildi. Çevredekilerin yardımıyla anneanne ve torunları kurtarılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı anneanne ve torunları çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü, Z.Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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