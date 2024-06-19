Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Aliya Nur hayatını kaybetti

Uşak'tan İzmir yönüne giden Hikmet A.'nın (88) kullandığı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Kula Alparslan Türkeş Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Aliya Nur Gezer'e çarptı.
50 METRE SAVRULUP ASFALTA DÜŞTÜ
Sabah saatlerinde meydana gelen kazada Gezer, çarpmanın etkisiyle 50 metre savrulup, asfalta düştü.
Yaralanan çocuğa, ilk müdahaleyi çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Çağrı Merkezi ekibi yaptı.
Ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gezer, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
88 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Hikmet A.'yı gözaltına aldı.
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