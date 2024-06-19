Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Aliya Nur hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Aliya Nur Gezer, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 88 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.

Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Aliya Nur hayatını kaybetti

Uşak'tan İzmir yönüne giden Hikmet A.'nın (88) kullandığı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Kula Alparslan Türkeş Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Aliya Nur Gezer'e çarptı.

50 METRE SAVRULUP ASFALTA DÜŞTÜ

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada Gezer, çarpmanın etkisiyle 50 metre savrulup, asfalta düştü.

Yaralanan çocuğa, ilk müdahaleyi çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Çağrı Merkezi ekibi yaptı.

Ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gezer, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

88 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Hikmet A.'yı gözaltına aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Televizyonun içine saklamışlar, tam 340 bin dolar! Soruşturma başlatıldı

Televizyonun içine saklamışlar, tam 340 bin dolar! Soruşturma başlatıldı

Bozdoğan-43 operasyonunda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bozdoğan-43 operasyonunda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kestel Kanyonu'nda kaybolan 5 kişi bulundu

Kestel Kanyonu'nda kaybolan 5 kişi bulundu

Küçükçekmece'de geri dönüşüm deposu yandı

Küçükçekmece'de geri dönüşüm deposu yandı

Fazla yolcu taşıdığı tespit edildi: Ceza yazan polise tepki gösterdi

Fazla yolcu taşıdığı tespit edildi: Ceza yazan polise tepki gösterdi

Üsküdar'da gecekondu yangını

Üsküdar'da gecekondu yangını

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...