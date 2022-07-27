Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Sümeyye hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.



​​​​​​​Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sümeyye Eylül Gül'e (15) E.G. idaresindeki 80 ABC 313 plakalı otomobil çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sümeyye Eylül Gül, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı.



Hastanedeki müdahaleye rağmen Sümeyye Eylül Gül'ün hayatını kaybettiği öğrenildi.