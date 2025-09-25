Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Yeşilada Mahallesi Şehit Metin Yiğittop Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aniden yola çıkan 3 yaşındaki B.S. isimli erkek çocuğuna İ.Ü. (27) idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yere yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan çocuk ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.