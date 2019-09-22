Aydın'ın Karpuzlu ilçesi Tütünlük Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde dün saat 22.00 sıralarında Veli S. yönetimindeki otomobil, dışarıda oyun oynayan Karpuzlu Orta Mahallesi Muhtarı Fatih Erbaş'ın oğlu Eymen Erbaş'a (3) çarptı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekibin yaptığı kontrolde, minik Eymen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Acı haberi alan Fatih Erbaş ve yakınları, sinir krizi geçirdi.
Eymen Erbaş'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Karpuzlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Polis, otomobil sürücüsü Veli S.'yi gözaltına aldı.
Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Eymen hayatını kaybetti
DHATürkiye
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, oyun oynarken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Eymen Erbaş, yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Karpuzlu ilçesi Tütünlük Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde dün saat 22.00 sıralarında Veli S. yönetimindeki otomobil, dışarıda oyun oynayan Karpuzlu Orta Mahallesi Muhtarı Fatih Erbaş'ın oğlu Eymen Erbaş'a (3) çarptı.