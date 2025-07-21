Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Fatih Ali Türkmenoğlu hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü
Fotoğraf: Arşiv

A.B.'nin kullandığı otomobil, Ulubağ Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih Ali Türkmenoğlu'na (4) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Türkmenoğlu, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü A.B. gözaltına alındı.

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