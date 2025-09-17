Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Zenan öldü

Kaza, Haliliye Bulvarı'nda meydana geldi.

Kent merkezine gitmekte olan İ.C. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zenan Cuda'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk, ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Zenan Cuda, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Cuda, kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü İ.C. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

