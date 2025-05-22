Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk 1 hafta sonra vefat etti
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti.
Serik'te 15 Mayıs günü G.Y. idaresindeki otomobil, Akçaalan Mahallesi'nde yola kaçan topun peşinden giden Adnan Demir'e (7) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Demir, aynı araçla Serik Devlet Hastanesi'ne, ardından da ambulansla Antalya'daki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü G.Y, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Adnan Demir, 7 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Serik ilçesi Deniztepesi Mahallesi'nde toprağa verilecek.
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