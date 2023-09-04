Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü

Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.



Efe Ö'nün (24) kullandığı 06 CIA 854 plakalı otomobil, Çavuş-Kıreli yol ayrımında ailesinin çilek almak için durduğu araçtan inen Elif Zümra Ertekin'e çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ertekin, sevk edildiği Konya'da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Otomobil sürücüsü Efe Ö. gözaltına alındı.

