Otomobilin çarptığı alkollü kadın hayatını kaybetti: Sürücü de alkollü çıktı

Ankara'da gece kulübünde çalışan Melek Akgül (35), saat 03.00 sıralarında iş yerinden çıktıktan sonra Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde yolun ortasında yürürken aldığı alkolün etkisiyle dengesini kaybedip düştü.
OTOMOBİL ÜZERİNDEN GEÇTİ
Bu sırada plakası henüz öğrenilemeyen Öykü Y. (35) yönetimindeki otomobil, Akgül'ün üzerinden geçti.
KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI, ALKOLLÜ ÇIKTI
Başka bir gece kulübünde çalıştığı belirtilen Öykü Y. kaçtı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Çalışma başlatan polis Öykü Y.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Öykü Y.’nin de yapılan kontrollerinde alkollü olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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