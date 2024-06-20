Otomobilin çarptığı alkollü kadın hayatını kaybetti: Sürücü de alkollü çıktı

Ankara'da yolda yürürken aldığı alkolün etkisiyle düşen gece kulübü çalışanı Melek Akgül, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan kadın sürücünün de başka bir gece kulübünde çalıştığı ve alkollü olduğu tespit edildi.

Otomobilin çarptığı alkollü kadın hayatını kaybetti: Sürücü de alkollü çıktı

'da gece kulübünde çalışan Melek Akgül (35), saat 03.00 sıralarında iş yerinden çıktıktan sonra Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde yolun ortasında yürürken aldığı alkolün etkisiyle dengesini kaybedip düştü.

OTOMOBİL ÜZERİNDEN GEÇTİ

Bu sırada plakası henüz öğrenilemeyen Öykü Y. (35) yönetimindeki otomobil, Akgül'ün üzerinden geçti.

Otomobilin çarptığı alkollü kadın hayatını kaybetti: Sürücü de alkollü çıktı - 1

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI, ALKOLLÜ ÇIKTI

Başka bir gece kulübünde çalıştığı belirtilen Öykü Y. kaçtı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Çalışma başlatan polis Öykü Y.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Öykü Y.’nin de yapılan kontrollerinde alkollü olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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