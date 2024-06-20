Otomobilin çarptığı alkollü kadın hayatını kaybetti: Sürücü de alkollü çıktı

Bu sırada plakası henüz öğrenilemeyen Öykü Y. (35) yönetimindeki otomobil, Akgül'ün üzerinden geçti.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI, ALKOLLÜ ÇIKTI

Başka bir gece kulübünde çalıştığı belirtilen Öykü Y. kaçtı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.



Çalışma başlatan polis Öykü Y.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Öykü Y.’nin de yapılan kontrollerinde alkollü olduğu tespit edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.