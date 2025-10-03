Otomobilin çarptığı araç ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Konya-Antalya çevre yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Külcü (40) idaresindeki otomobil caddede kırmızı ışıkta beklediği sırada, süratli bir şekilde gelen İsmail A. idaresindeki otomobil çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Mevlüt Külcü idaresindeki otomobil önce direğe sonra ağaca çarparak ikiye bölünüp hurdaya döndü.

Kazada Mevlüt Külcü olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilin sürücüsü İsmail A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı İsmail A., ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.