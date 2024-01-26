Otomobilin çarptığı aydınlatma direği devrildi: Polisler son anda kurtuldu

Kazalar, saat 18.30 sıralarında Sivas- Kayseri kara yolu Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ayhan Güngör idaresindeki minibüs, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yara almazken yanında yolcu olarak bulunan Elif Binici (14) yaralandı. Yaralı çocuk sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



POLİSLER DİREĞİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU



Elif Binici'nin yaralandığı kazaya müdahale edilirken ve yolda aşırı buzlanma nedeniyle güvenlik önlemi alındığı sırada; Nuh Karakuş yönetimindeki otomobil yoldaki buzlanmanın etkisiyle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği polis ekiplerinin üzerine doğru devrildi. Polisler son anda direğin altında kalmaktan kurtulurken, ekip aracı zarar gördü. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 2 kişi ise yara almadı.



Yoldaki buzlanma nedeniyle Sivas- Kayseri kara yolu bir süre trafiğe kapanırken, karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.