Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi: Kayseri'de feci kaza

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, M.K.'nın kullandığı bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle M.K. ağır yaralanırken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan M.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.