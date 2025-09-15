Otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, bisikletiyle seyir halinde olan Mustafa Muhammed’e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Muhammed, park halindeki bir aracın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Muhammed’in hayatını kaybettiğini belirledi.



Kaza sonrası otomobilin sürücüsü, aracını cadde üzerindeki şehirlerarası otobüs terminalinin servis bölümüne park ederek kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı