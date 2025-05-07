Otomobilin çarptığı çoban hayatını kaybetti
Yol kenarında koyun otlatırken otomobilin çarptığı çoban Mehmet Aksak, hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Gümüş Mahallesi yakınlarında Ahmet A.'nın kullandığı otomobil, yol kenarında koyun otlatan 51 yaşındaki Mehmet Aksak’a çarptı.
Otomobil şarampole devrilirken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Aksak, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedaviye alınan Aksak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ahmet A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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