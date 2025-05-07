Otomobilin çarptığı çoban hayatını kaybetti

Yol kenarında koyun otlatırken otomobilin çarptığı çoban Mehmet Aksak, hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı çoban hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Gümüş Mahallesi yakınlarında Ahmet A.'nın kullandığı otomobil, yol kenarında koyun otlatan 51 yaşındaki Mehmet Aksak’a çarptı.

Otomobil şarampole devrilirken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Aksak, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan Aksak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Otomobilin çarptığı çoban hayatını kaybetti - 1 Mehmet Aksak

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ahmet A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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