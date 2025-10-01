Otomobilin çarptığı çoban öldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde İ.C. (73) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki koyun sürüsü ve Ali Şener’e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Ali Şener’in hayatını kaybettiği belirlendi. Şener’in cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.