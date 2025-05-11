Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Muş’ta meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Muş'un Suvaran köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki çocuğa bir otomobil çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AĞIR YARALANDI
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Beyin kanaması geçirdiği değerlendirilen küçük çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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