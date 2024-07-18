Otomobilin çarptığı çocuk öldü

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Ömer Asaf Nart hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı çocuk öldü

Kaza, gece saatlerinde Kozlu sahil yolunda meydana geldi. K.G., (18) yönetimindeki 67 EE 080 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Asaf Nart'a çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü K.G. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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