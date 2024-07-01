Otomobilin çarptığı çok sayıda koyun telef oldu

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Adilcevaz-Erciş karayolu üzerinde bulunan Heybeli köyü yakınlarında meydana geldi. Ahlat'tan Erciş'e doğru seyir halinde olan 59 VH 510 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı.

Kazada sürücü yararlanırken, çok sayıda koyun ise telef oldu. Yaralı, bölgeye sevk edilen ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası kısa süreli yol trafiğe kapatılırken, telef olan koyunlar kaldırıldıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.