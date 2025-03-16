Otomobilin çarptığı engelli hayatını kaybetti
Kayseri'de bir otomobil, akülü araçta bulunan engelli kişiye çaptı. Hastaneye kaldırılan yaralı hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Beyazşehir Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. M.D. (52) idaresindeki 34 GFT 214 plakalı otomobil, akülü aracı ile karşıya geçmeye çalışan engelliye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı engelli özel bir hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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