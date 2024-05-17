Otomobilin çarptığı genç kız, 6 gün süren yaşam savaşını kaybetti

Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 17 yaşındaki genç kız, tedavi altında olduğu hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı genç kız, 6 gün süren yaşam savaşını kaybetti

11 Mayıs’ta hayvanlarını Erzincan’a yaylaya götürmek için ’ın Çermik ilçesinden tırla yola çıkan aile, Ergani-Elazığ yolunda bir dinlenme tesisinde mola vermişti. Daha sonra tıra doğru giden ailenin kızlarından Büşra Karatoprak (17), M.D. idaresindeki 34 EAT 650 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek ağır yaralanmıştı.

6 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Karatoprak, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Ergani Devlet Hastanesi’ne, ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti. Sürücü ise olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Büşra Karatoprak, hastanede 6 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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