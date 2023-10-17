Otomobilin çarptığı hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gören 2’nci sınıf öğrencisi Batuhan Yener Kaymak (20), Umuttepe Kampüsü önünde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kaymak, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Kaymak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.