Otomobilin çarptığı iki yaya hayatını kaybetti, sürücü kaçtı

Ankara'da kaldırımda yürüyen iki yayaya çarparak ölümlerine neden olan sürücü ve beraberindekiler aracı terk ederek olay yerinden kaçtı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Otomobilin çarptığı iki yaya hayatını kaybetti, sürücü kaçtı

'nın Etimesgut ilçesi 1. TBMM Caddesi'nde kaldırımda yürüyen E.S. ile U.C’ye yolda hızla ilerleyen otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yayalar savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilin çarptığı iki yaya hayatını kaybetti, sürücü kaçtı - 1

Sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza sonrası otomobili terk ederek olay yerinden kaçan sürücü ve yanında bulunan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

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