Otomobilin çarptığı iki yaya hayatını kaybetti, sürücü kaçtı

Ankara'nın Etimesgut ilçesi 1. TBMM Caddesi'nde kaldırımda yürüyen E.S. ile U.C’ye yolda hızla ilerleyen otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yayalar savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza sonrası otomobili terk ederek olay yerinden kaçan sürücü ve yanında bulunan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.
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