Otomobilin çarptığı İran vatandaşı öldü

Kaza, gece geç saatlerde Kütahya-Tavşanlı karayolu yan yolda meydana geldi. Zeynep A. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Husein Shahap Rezai’ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Rezai’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin cansız bedeni polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Zeynep A. ise ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

