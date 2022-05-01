Otomobilin çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman'da otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.



Kaza, öğleden sonra Köseceli Beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.G. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Seyit Ünal’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan küçük Yusuf, görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan Yusuf, doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Yusuf'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, otomobil sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.