Otomobilin çarptığı kurye, ilk iş gününde öldü

Merkez Selçuklu ilçesinda, Yusuf Toprak (22) yönetimindeki otomobil, virajlı yolda kontrolden çıkarak park halindeki başka bir otomobile çarptı. Ardından savrularak karşı şeride geçen otomobil, kurye Muhammet Yasin Su'nun kullandığı motosiklete çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle motosikletinden havaya fırlayan Muhammet Yasin Su, yolun kenarında ağaca çarpıp yere düştü.



İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler Muhammet Yasin Su ve Yusuf Toprak yaralandı. Yaralılardan Su, kaldırıldığı Beyhekim Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Yusuf Toprak da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedaviye alındı.

İLK İŞ GÜNÜNDE ÖLDÜ



Kurye Muhammet Yasin Su'nun bir süre ara verdikten sonra yeniden başladığı kuryeliğinin ilk iş günü olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.