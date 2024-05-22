Otomobilin çarptığı Merve öğretmen hayatını kaybetti

Adana'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı fen bilgisi öğretmeni 26 yaşındaki Merve Çürük yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü 8 aylık hamile Latife K.'nin ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Otomobilin çarptığı Merve öğretmen hayatını kaybetti

'nın Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı’nda 20 Mayıs'ta 8 aylık hamile Latife K. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen fen bilgisi öğretmeni Merve Çürük’e (26) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Latife K. ile Merve Çürük hastaneye kaldırıldı.

Merve Çürük, doktorların müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı Merve öğretmen hayatını kaybetti - 1

Latife K.’nin hastanedeki tedavisi devam ederken, bebeğinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Bir süre önce sevgilisiyle nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtilen Merve Çürük’ün cenazesi, otopsinin ardından Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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