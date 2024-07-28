Otomobilin çarptığı motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Aksaray’da motosikleti ile karşıdan karşıya geçmek isteyen 15 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklete otomobil çarptı. Otomobil ve motosikletin hurdaya döndüğü kazada çocuk hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, -Ankara Karayolu Acıpınar köyü girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk’ün 15 yaşındaki oğlu Murat Can Aktürk motosikleti ile E-90 Karayolu'nda karşıdan karşıya geçmek istedi.

Plakasız motosikletle karşıya geçmek isteyen motosiklete, bu sırada yoldan geçen N.K. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili otomobil sürücüsü N.K. gözaltına alınırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

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