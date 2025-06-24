Otomobilin çarptığı motosikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Kocaeli'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Naim K. yaşamını yitirdi, 8 yaşındaki oğlu ağır yaralandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, bir çocuk ağır yaralandı.
otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Naim Kurban (48) yaşamını yitirdi, arkasındaki oğlu Mert Ali Kurban (8) ağır yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi Koca Yusuf Caddesi üzerinde meydana geldi. Naim K. (48) yönetimindeki motosiklete, M.T.K. yönetimindeki otomobil çarptı.
Kazada Naim K olay yerinde yaşamını yitirirken, arkasındaki oğlu M.A.K. (8) ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
M.A.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü M.T.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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