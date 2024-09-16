Otomobilin çarptığı scooter sürücüsü hayatını kaybetti

Hipodrom Caddesi'nden Yenimahalle istikametine seyir halindeki bir otomobil, aynı istikamette giden elektrikli scootera çarptı.



İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yola savrulan elektrikli scooter sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis olayla ilgili inceleme başlatırken kaza nedeniyle Hipodrom Caddesi'nde bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.