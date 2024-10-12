Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Bartın-Darıören köyü yolunda, gece saatlerinde Darıören köyüne giden E.A. (58) yönetimindeki otomobil, yol kenarında yürüyerek evine giden Şadiye Çoban'a (72) çarptı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Çoban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü E.A. jandarma tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

