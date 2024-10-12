Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Bartın'da yol kenarında yürüyen 72 yaşındaki Şadiye Çoban'a otomobil çarptı. Yaşlı kadın yaşamını yitirirken, sürücü gözaltına alındı.

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

-Darıören köyü yolunda, gece saatlerinde Darıören köyüne giden E.A. (58) yönetimindeki otomobil, yol kenarında yürüyerek evine giden Şadiye Çoban'a (72) çarptı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Çoban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü E.A. jandarma tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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