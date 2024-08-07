Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 21 yaşındaki gence otomobil çarptı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaya hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Malatya yönüne giden İbrahim G. idaresindeki otomobil, Ozan köyü içerisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cihan Evin'e (21) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kara yoluna savrulan Evin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cihan Evin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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