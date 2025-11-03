Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kibar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kibar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken araç otoparka çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.