Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

'ın Onikişubat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Sümeyye Yakar'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın ağır yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yakar, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma yapıldığı bildirildi.

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