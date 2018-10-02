İstanbul Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İkitelli mevkiinde O-3 yan yolundan karşıya geçmeye çalışan 58 yaşındaki Halil Çınar'a, Bilgin A'nın kullandığı otomobil çarptı.
Haber verilmesi üzerin olay yerin gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen Halil Çınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza nedeniyle olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, araç sürücüsü sürücüsü Bilgin A'yı ifadesinin alınması için polis merkezine götürdü.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından Çınar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.