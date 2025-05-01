Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Edirne'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı Ç.Y. yaralandı. Otomobil sürücüsü A.Ç. ise gözaltına alındı.
Edirne Şükrüpaşa Mahallesi İlhami Ertem Caddesi'nde A.Ç. adlı sürücünün otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Ç.Y., adlı kadına çarptı.
Yaralanan Ç.Y.’nin yardımına çevredekiler koştu.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ç.Y., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi alındı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü A.Ç. gözaltına alındı.
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