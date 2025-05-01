Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Edirne'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı Ç.Y. yaralandı. Otomobil sürücüsü A.Ç. ise gözaltına alındı.

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Şükrüpaşa Mahallesi İlhami Ertem Caddesi'nde A.Ç. adlı sürücünün otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Ç.Y., adlı kadına çarptı.

Yaralanan Ç.Y.’nin yardımına çevredekiler koştu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ç.Y., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi alındı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü A.Ç. gözaltına alındı.

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