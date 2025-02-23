Otomobilin çarptığı yayaya yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Otomobilin çarptığı yayaya yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan Mehmet K. idaresindeki otomobil 1 Nisan Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Ö.'ye çarptı. Meydana gelen kazada Hasan Ö. yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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