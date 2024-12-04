Otomobilin hava filtresinin altından uyuşturucu çıktı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir otomobilin motor kısmında bulunan hava filtresinin altına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Otomobilin hava filtresinin altından uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente madde nakledileceği bilgisinin üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, takip ettikleri aracı durdurdu.

Otomobilin hava filtresinin altından uyuşturucu çıktı - 1

Araçta bulunan T.Ö. (24) ve E.P (44) gözaltına alınırken, narkotik köpeği Mia ile arama yapıldı. Aramada aracın motor kısmında bulunan hava filtresinin altına zulalanmış 125.30 gram narkotik madde ele geçirildi.

" madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Öne Çıkan Video

Piyasada sahte dolar paniği! Soruşturma başlatıldı (Sahte dolar nasıl anlaşılır?)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...