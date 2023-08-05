Otomobilin içinde 2 kadını dövdü: Cadde ortasında bırakıp kaçtı

Olay, İzmit ilçesi Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. (25) ve B.S.(23) isimli kadınlar ile 3 erkek şahıs aynı otomobil içerisinde seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı gerginlik yaşandı.
Çıkan kavgada N.A. ve B.S., sağ ön yolcu koltuğunda oturan erkek tarafından dövüldü. Otomobilin durmasıyla olay caddeye taşarken, genç kadınlar aynı şahıs tarafından yine dayak yedi.
Şahıs daha sonra, araç sürücüsüyle otomobile binerek kaçtı. Diğer erkek şahıs ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan genç kadınlar ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülen erkek şahıs ise daha sonra dövülen kadınların yanına hastaneye gitti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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