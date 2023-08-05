Otomobilin içinde 2 kadını dövdü: Cadde ortasında bırakıp kaçtı

Olay, İzmit ilçesi Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. (25) ve B.S.(23) isimli kadınlar ile 3 erkek şahıs aynı otomobil içerisinde seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı gerginlik yaşandı.

Çıkan kavgada N.A. ve B.S., sağ ön yolcu koltuğunda oturan erkek tarafından dövüldü. Otomobilin durmasıyla olay caddeye taşarken, genç kadınlar aynı şahıs tarafından yine dayak yedi.