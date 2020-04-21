Otomobilin içinde kadına şiddet

Ankara’nın Keçiören içesinde bir kişi otomobilindeki kadına dakikalarca şiddet uyguladı.



Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Selçuklu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre 06 FTZ 68 plakalı otomobilin içindeki çift uzun süre sözlü olarak tartıştı.

Tartışmanın şiddetinin artması üzerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi, kadının yüzüne defalarca tokat ve yumruk attı. Daha sonra otomobilinden inen adam hızını alamayarak otomobilin kapısını açtı ve kadına tekmeler savurdu.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ





Kavga seslerini duyarak durumu fark eden çevredeki vatandaşlar adama müdahale etmek istedi. O esnada şahıs kendine müdahale etmek isteyen vatandaşlara da tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verince çift otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.