Otomobilin içine arı girdi, sürücü kaza yaptı

Kastamonu'da Bozkurt ilçesinden Abana istikametine seyir halinde olan M.S. yönetimindeki otomobilin içerisine arı girdi.

Arıyı camdan dışarıya çıkarmak isteyen sürücü M.S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, refüje çarparak devrildi.

Kazada sürücü M.S. ve eşi E.S, otomobilin içerisinde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada yaralanan sürücü ve eşini sıkıştığı yerden çıkartarak, ambulansla hastaneye götürdü.