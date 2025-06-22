Otomobilin motorundan yılan çıktı

Olay, öğle saatlerinde, Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. Fatih Yavuz, 06 PKJ 08 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken araçtan çeşitli sesler geldiğini fark etti.

Aracı park edip, kaputu açan Yavuz, motor bölümündeki yılanı olduğunu gördü. Yavuz, eline aldığı sopayla yılanı çıkardı. O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.