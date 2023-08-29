Otomobilin önünü kesip pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 yaralı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alacak verecek meselesi nedeniyle A.T.'nin kullandığı otomobilin önünü kesen grup, pompalı tüfekle otomobile ateş etti. Beyzbol sopaları ile otomobilin camlarını kıran grup, otomobilden indirdikleri A.T.'yi dövdü. A.T.nin saldırıya uğradığını gören çevredekiler gruba tepki gösterdi. O anları fırsat bilen A.T. ise sivil bir araca sığınarak olay yerinden kaçtı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hasar gören otomobilin çevresini şeritlerle çeviren olay yeri inceleme ekipleri detaylı incelemelerde bulundu. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Saldırıya uğrayan ve dayak yediği için yaralandığı öğrenilen A.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.