Otomobilin şarampole devrildi: Kız kardeş öldü, ağabey yaralandı
Batman'da şarampole devrildiği kazada sürücü Hasret Hasar hayatını kaybetti. Araçtaki ağabeyi ise yaralandı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde Hasret Hasar yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki ağabeyi Yunus Hasar yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Hasret Hasar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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