Otomobilin üzerine kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Yukarı Çöplü köyünde devam eden bir inşaat alanında asfalt yüklü kamyonun iddialara göre freni patladı. Freni patlayan kamyon kontrolden çıkarak park halinde bulunan Engin Özer idaresindeki otomobilin üzerine devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucu, kamyonun altında kalan otomobilin sürücüsünün olay yerinde feci şekilde ezilerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından cenaze Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.